चित्तौडग़ढ़. सुखवाड़ा. भदेसर थाना अंतर्गत सुखवाड़ा बस स्टैंड के पास चित्तौडग़ढ़-उदयपुर सिक्सलेन पर शाम करीब 5 बजे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस पीछे से चलते ट्रेलर में घुस गई।

चित्तौडग़ढ़. सुखवाड़ा. भदेसर थाना अंतर्गत सुखवाड़ा बस स्टैंड के पास चित्तौडग़ढ़-उदयपुर सिक्सलेन पर शाम करीब 5 बजे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस पीछे से चलते ट्रेलर में घुस गई। इससे चालक, परिचालक घायल हो गए व 15 से अधिक सवारियों को चोटें आई। केबिन में फंसे चालक को करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल कर जिला चिकित्सालय भेजा।

पुलिस के अनुसार वॉल्वो बस चालक गोवर्धन राम वर्मा, परि चालक रामफुल मीणा जयपुर से बस लेकर उदयपुर जा रहे थे। सुखवाड़ा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे टे्रलर में पीछे से बस जा घुसी। हादसे के बाद हाहाकार मच गया। बस में 50 से अधिक सवारियां थी जिसमें 15 से अधिक सवारियों के हाथ, पैर, मुंह पर चोट लगने से घायल हो गए। हादसे के बाद बस का गेट बंद हो गया जिससे अंदर बैठी सवारियां बाहर नहीं निकल पाई। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। बस के चारों तरफ कांच के शीशे तोड़कर 11 जनों को बाहर निकाला गया। घायल लोग अपने निजी साधन से प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर चले गए। परिचालक मीणा को भी जिला चिकित्सालय भेजा। बस चालक गोवर्धन राम वर्मा केबिन के अंदर फंस गया। जिसे 1 घंटे से अधिक कड़ी मशक्कत से बाहर निकाल कर 108 वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया। मौके पर डिप्टी शिप्रा राजावत, भदेसर, भादसोड़ा, सदर थाना थाने से पुलिस पहुंची।

अचानक ब्रेक लगाने से हुई भिडं़त

जयपुर से उदयपुर जा रही वॉल्वो बस पंचदेवला की समीप आगे चल रहे ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगा देने से उससे टकरा गई। भिड़ंत में बस का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया व चालक घायल होकर केबिन में फंस गया। हादसे के बाद एकत्रित वाहन चालकों व आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचित किया। चित्तौडगढ़़ से एंबुलेंस मौके पर पहुंची और बस के कांच तोडकऱ सवारियों को निकाला। दुर्घटना में चालक गोवर्धन सिंह पत्र मंगलचंद निवासी बिछूड़ा निजामाबाद जयपुर केबिन में ही फंस गया। जिसे लोगों ने बड़ी मशक्तक से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। इसके साथ ही जयपुर निवासी मोहम्मद अली पत्र आर एम खान व हेमराज पुत्र नाथू लाल गंभीर घायल हो गए। जिन्हे चिकित्सालय पहुंचाया गया।

The driver and operator of the roadways volvo entered the trailer from behind, seriously injured