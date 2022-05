पहाडी को भी किया छलनी ,गांव में अवैध खनन करने वालों का खौफ

चित्तौडग़ढ़ . शहर के समीप ग्राम पंचायत सहनवा में चरागाह भूमि पर जगह.जगह खनन माफिया द्वारा बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है।

सहनवा गांव के समीप ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर खनन माफिया द्वारा दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं। इससे चारागाह भूमि पर जगह जगह खाईयां बन चुकी है। खनन माफिया ने चरागाह भूमि की पहाड़ी को भी छलनी कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा खनिज विभाग और राजस्थान शिकायत पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद खनन माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर आदि लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने वाले लोग यहां से मिट्टी निकाल कर ऊंचे दामों पर मिट्टी और पत्थर बेच रहे हंै। अवैध खनन का किसी ग्रामीण द्वारा विरोध करने पर उन्हें धमका दिया जाता है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ शीघ्र ही रोक लगाने और क्षेत्र में ग्रामीणों को धमकाने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र में अवैध खनन अधिकतर रात में किया जा रहा है। पशुओं के लिए संरक्षित चरागाह भूमि को खनन माफिया द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा है। साथ ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इनका कहना है

अवैध खनन को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा खनिज विभाग में और राजस्थान शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई लेकिन प्रशासन और विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक और कई कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव में खनन माफिया का खौफ बढ़ता जा रहा है। इनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है।

भैरलाल सुथार, सरपंच

ग्राम पंचायत सहनवा

The hill was also sieved, fear of illegal miners in the village