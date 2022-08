दिनभर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, हुए आयोजन

चित्तौडग़ढ़. धनेतकला श्रोत्रियो का कुआं रेलवे लाइन के पास श्री सगसजी बावजी के जन्मोत्सव क हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई।

चित्तौडग़ढ़. धनेतकला श्रोत्रियो का कुआं रेलवे लाइन के पास श्री सगसजी बावजी के जन्मोत्सव क हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई। जन्मोत्सव के अवसर पर सेकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे व सगसजी बावजी का आशीर्वाद प्राप्त किया व जन्मोत्सव पर भक्तों द्वारा केक भी कटवाया व प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। सेवक किशन लाल ने बताया कि जन्मोत्सव पर भजन कलाकार जगदीश वैष्णव, हीरालाल राव, सुरेश गहलोत एव कई कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी गई व साथ ही सांवरिया जी चिकित्सालय में फल का वितरण किया गया । इस अवसर पर भक्त मनोहर सिंह राठौड़, ओम प्रकाश शर्मा, लादूसिंह राणावत, भानू प्रताप सिंह ़, देवेंद्र सिंह , दीपू शर्मा, राजकुमार सोनीए वीरेन्द्र सिंह आदि शामिल हुए। इधर, सगस भक्त मंडली की ओर से सगस महाराज बावड़ी वाले का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान एकलिंग नाथ का अभिषेक व हवन करके जन्म दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसके पश्चात आरती एवं परशुराम रामायण मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम किया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई इसके पश्चात 51 किलो मिश्री मावे से निर्मित केक प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया।

किए आराध्य के दर्शन

बिनोता सहित कई गांवों से पदयात्री सवेरे रवाना होकर ठाकुरजी के जयकारे लगाते नाचते गाते कल्याण नगरी पहुंचे। जिनका मार्ग में लोगों ने स्वागत किया। पदयात्रियों ने वेदपीठ पहुंच आराध्य के दर्शन किए। दुर्ग मार्ग स्थित छतरी पर श्री श्री जयमल कल्लाजी संस्थान के सदस्यों के साथ ही कल्याण भक्तों ने सहस्त्रधारा अभिषेक किया। इस दौरान जयमलजी एवं कल्लाजी का शृृंगार के साथ ही महायज्ञ में आहुतियां दी।

