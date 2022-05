पुलिस भटकती रही जंगल-जंगल

पारसोली थाना अंतर्गत 16 मई को 10 साल की एक बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को तलाश में 2 दिन तक कई गांवों और जंगल भटकते रही।

बेगूं पारसोली पारसोली थाना अंतर्गत 16 मई को 10 साल की एक बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को तलाश में 2 दिन तक कई गांवों और जंगल भटकते रही। इसके बाद मंगलवार रात को आरोपी को डिटेन कर हिरासत में लिया। आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार युवक आदतन अपराधी है। जिसके पहले भी कई मामले विचाराधीन है। पारसोली थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि 16 मई को एक 10 वर्षीय बालिका को शादी में सम्मिलित होने आए माताजी की पांडोली निवासी शंभू लाल पुत्र लादू लाल भील बहला फुसला कर सूनसान जगह ले गया। वहा बालिका के साथ मारपीट कर डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने बालिका को लहूलुहान हालत रात में गांव छोड़कर लोगों को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने मामले को गम्भीरता से लेकर उप अधीक्षक रतनाराम देवासी के नेतृत्व में आरोपी की तलाश शुरू के निर्देश दिए।

आरोपी पैदल हुआ था फरार

घटना के बाद रात को आरोपी शंभूलाल पैदल ही फरार हो गया। उसके पास न तो वाहन था न मोबाइल ऐसे में पुलिस को उसकी लोकेशन के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को आभास हो गया कि आरोपी आसपास के गांवों या जंगल में छिपा हुआ है। सूचना तंत्र के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी पैदल ही बेगूं उपखंड के गांवों एवं भीलवाड़ा जिले के गांवो में इधर इधर घूम रहा है। पुलिस ने कड़कड़ाएसारणए चोसलाए मोतीपुरए नाहरगढ़ए सूरज दोवलीए जीवाए बडलियास ए मंगरोप ए साडास आदि गांवों में दबिश दी। पुलिस ने पूरी पूरी रात जंगल में डेरा डाल कर आरोपी को तलाश की। मंगलवार शाम को सुचना पर पुलिस की भीलवाड़ा जिले के पिपली गांव में दबिश दी। शंभूलाल नदी के सहारे सहारे गांव में आ रहा था। पुलिस को देख उस के भागने का प्रयास किया। घेरा डाल कर उसे पकड़ा।

पहले भी है प्रकरण

आरोपी शंभूलाल पर अन्य थानो में भी अपराध के मामले है जो न्यायालय में विचारधीन है। उसने 2020 में चन्देरिया थाना अंतर्गत पोक्सो एक्ट एव अवैध शराब के मामले दर्ज हुए। चित्तौडग़ढ़ कोतवाली में 2021 में चोरी का मामला दर्ज हुआ जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इन्होंने किया तलाश

आरोपी शंभूलाल की तलाश के लिए बेगं एवं पारसोली थाने की अलग अलग टीमें बनाई गई। इसमे थाना प्रभारी लोकपाल सिंहए नवरंग रणजीत सुरेश राजेश बाबूलाल दुर्गेश ललित सिंह प्रकाश एरामकेश आदि ने तलाशी अभियान में भाग लिया। थाना पर हारी ने बताया कि आज बुधवार को आरोपी शंभूलाल को न्यायालय में पेश किया जाएगा। शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाएगी।

