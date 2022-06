आध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी है-बिरला

चित्तौडग़ढ़. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। भारत एक आध्यात्मिक देश है । जहां कोरोना काल में अन्य देश संसाधनों से कोरोना से मुकाबला करने में जुटे हुए थे हम अध्यात्म के बल पर इससे संघर्ष कर रहे थे।

वे जिले के बेगूं उपखण्ड के जोगणियां माता शक्तिपीठ में आयोजित स्वर्ण कलश स्थापना एवं ६४ योगिनी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के बाद जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारी सृष्टि की रचना मां से हुई है और जब मां की कृपा बनी रहती है तो वह राष्ट्र एवं देश समृद्धशाली होता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां यज्ञ होता है और पूर्णाहुति होती है वहां पर खुशहाली एवं समृद्धि आती है। प्रकृति का वातवरण ठीक हो इसके लिए यज्ञ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में धर्म के प्रति आस्था है इसलिएहम हर चुनौती एवं संकट का मुकाबला कर सकते है।

इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उनकी धर्मपत्नी अनिता बिरला के पहुंचने पर जोगणियां माता मंइिदर ट्रस्ट के अध्यक्ष भंवर लाल जोशी एवं कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद सी.पी.जोशी, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, बद्रीलाल जाट, जिलाध्यक्ष गौतम दक, महामंत्री कमलेश पुरोहित, भीलवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल, उपखण्ड अधिकारी मुकेश कुमार मीणा आदि साथ थे।

The power of spirituality is greatest - Birla