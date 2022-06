निकली शोभायात्रा, लगे महेश के जयकारें

चित्तौडग़ढ. चित्तौडग़ढ़ शहर एवं जिले में महेश जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में माहेश्वरी समाज की ओर से एक शोभायात्रा निकाली गई।

इस दौरान शोभायात्रा में बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के महिला एवं पुरूषों ने भाग लिया। शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जिसका जगह-जगह अलग-अलग संगठनों ने स्वागत किया। शोभायात्रा में महिलाएं नाचती गाती चल रही थी। बाद में शोभायात्रा घूर गार्डन में जाकर सम्पूर्ण हो गई। वहीं भगवान महेश के जयकारें भी लगाते हुए चल रहे थे।

महेश जयंती महोत्सव के संयोजक अनिल ईनाणी ने बताया कि इससे पूर्व बुधवार रात को घूमर गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं एवं युवतियों ने प्रस्तुति दी। महेश नवमी जयन्ती महोत्सव समारोह पर माहेश्वरी समाज के लोगों ने चितौडगढ स्थित श्री सांवलिया जी जिला चिकित्सालय मे स्थित धर्मशाला में मरीजों के परिजनों को भोजन कराया गया एवं इसी के साथ गोपाल गोशाला मे गायों को चारा खिलाया गया। इस अवसर पर अशोक काबरा, राकेश जेतलिया, जिला युवा संगठन मंत्री पवन काबरा, अर्जुन मूंदडा, भगवती प्रसाद पोरवाल, पार्षद अनिल ईनाणी, अंकित गटयानी, महेन्द्र कोठारी, सत्यनारायण ईनाणी, सुनील कलंत्री, विनोद न्याती आदि उपस्थित थे। शोभायात्रा में सोमानी परिवार राजेश सोमानी सुनील सोमानी प्रवीण सोमानी आदित्य सोमानी केशव राघव चिन्मय माधव आदि ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान शोभायात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं शोभायात्रा में शामिल लोगों को लस्सी, ड्राई फूट्स के पैकेट वितरित किए गए।

माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेशनवमी पर नगर में माहेश्वरी समाज द्वारा निकाली गई शोभायात्रा का समग्र जैन समाज के संगठन श्री महावीर जैन मंडल ए चित्तौडग़ढ़ द्वारा सूचना केंद्र के बाहर स्वागत किया गया।

मंडल प्रचार प्रसार सचिव सुधीर जैन ने बताया कि श्री महावीर जैन मंडल अध्यक्ष आई एम सेठिया, महासचिव रणजीत सिंह नाहर, उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटनी, अशोक भंडारी, कोषाध्यक्ष संपत डांगी, सचिव विपिन नाहर, राजकुमार बज, संगठन सचिव राजेश पोखरना, श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल अध्यक्ष लोकेश सेठिया, संरक्षक राकेश सेठिया, श्री महावीर जैन महिला मंडल अध्यक्षा ज्योति चंडालिया, श्री महावीर युवा संगठन अध्यक्ष आदित्य नागोरी, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन महिला मंडल अध्यक्षा अंगुरबाला जैन, चंदनबाला महिला मंडल अध्यक्षा प्रमिला बडाला आदि ने शोभायात्रा का स्वागत कर महेशनवमी की बधाई दी। इसी तरह खटीक समाज की ओर से खटीक समाज के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल खटीक के नेतृत्व में शोभायात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया।

