नाकाबंदी तोड़ भागा तस्कर, पीछा कर पकड़ा

चित्तौडग़ढ़. जिला विशेष शाखा एवं बेगूं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रुप से ले जाया जा रहा एक क्विटल डोडा चूरा जप्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले तस्करों ंने बलवंत नगर तिराहे पर पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भागने का प्रयास किया। जिसे बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका। जिसमें मादक पदार्थ मिला।

जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि मंगलवार को डी एस टी टीम के प्रभारी विक्रम सिंह को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार जो एमपी से आ रही है और बलवन्तगर तिराहा होते हुए हाईवे की तरफ जाएगी। इस कार में अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना हैं। जिस पर बेगूं थाना प्रभारी रतनसिंह बलवंतनगर तिराहा पर नाकाबंदी की। एक सफेद रंग की गाड़ी आती दिखाई दी जिसे रुकवाया मगर चालक ने गाड़ी नहीं रोक बलवंतनगर तिराहा से हाईवे पर तेज गति से गाडी को भगाकर नाकाबंदी तोड़ दी। जिस पर पुलिस ने कार का पीछा कर ओवरटेक किया और स्टोप स्टीक की सहायता से गाड़ी को पंचर किया। फिर भी गाडी को तीन चार किमी तक भगाया मगर पुलिस जाप्ता ने निरंतर पीछा किया। जिस पर चालक ने चालाकी दिखाते हुए सरहद मेनाल सुनसान इलाके में पहुंचने पर चालक ने गाड़ी को साईड में खड़ी कर भागने की कोशिश की जिस पर पुलिस जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ लिया। बाद में पूछताछ में उसने अपना नाम सोमदेव लौहार पुत्र शम्मूलाल लौहार निवासी नासरदा थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का होना बताया। गाडी की तलाशी ली जिस पर गाड़ी के पीछे की साईड मे पांच काले रंग के प्लास्टिक के कटे डोडाचूरा भरा हुआ था। जिसका कुल वजन 102 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूुरा होना पाया गया। अग्रिम अनुसंधान गंगरार थाना प्रभारी शिवलाल मीणा को दिया गया।

The smugglers ran after breaking the blockade, were chased and caught