पुलिस पर फायर कर तस्कर जंगलों में भागे

चित्तौडग़ढ़. जिले के राश्मी एवं बेगूं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध रुप से ले जाया जा रहा ७५१ किलो डोडा चूरा जब्त कर एक गिरफ्तार किया है।

चित्तौडग़ढ़. जिले के राश्मी एवं बेगूं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध रुप से ले जाया जा रहा ७५१ किलो डोडा चूरा जब्त कर एक गिरफ्तार किया है। बेगूं में हुई कार्रवाई के दौरान तस्कर पुलिस पर फायर कर जंगल में भाग गए।

पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि जिले के राशमी एवं बेगूं थाना एवं जिला विशेष शाखा ने अलग-अलग कार्रवाई में ७५१ किलो डोडा चूरा बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जैन ने बताया कि रविवार रात को डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह विक्रम सिंह को सूचना मिली कि बेगूं थानान्तर्गत फतेहपुर बस्सी की तरफ से आने वाली कार में अवैध डोडाचूरा भरा हुआ। कार्रवाई के लिए एएसपी कैलाश सिंह सांदू के निर्देशन में प्रभारी डीएसटी ने उक्त सूचना से बेगूं थाना प्रभारी रतन सिंह को अवगत करवाया। थानाधिकारी जाप्ते सहित हाइवे रोड से बस्सी फतेहपुर जाने वाले रास्ते पर पहुंच नाकाबंदी की। तो बस्सी फतेहपुर की तरफ से सूचना के मुताबिक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने हाथ का इशारा देकर के उक्त कार को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने नाकाबंदी के स्थान से कुछ दूरी पहले ही कार को रोक दी तथा चालक व खलासी फायर करते हुए जंगल की तरफ भाग गये। पुलिस टीम ने उक्त दोनों की जंगल में काफी तलाश की किंतु अंधेरे का समय होने के कारण दोनों भागने में सफल हो गये। उसके बाद थानाधिकारी ने नियमानुसार कार की तलाशी ली तो गाड़ी के अन्दर 17 काले रंग के कट्टों में अवैध डोडाचूरा भरा हुआ मिला जिसका मौके पर ही वजन किया तो कुल 3 क्विटल 39 किलो 800 ग्राम हुआ उक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध डोडाचूरा अपने कब्जे में रख परिवहन करना एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होने के कारण पुलिस ने उक्त अवैध डोडाचूरा व कार को वजह सबूत जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान टीम में विक्रम सिंह प्रभारी डीएसटी,् बेगूं थाना अधिकारी स्तन सिंह दीवान महेन्द्र सिंह, गुलाब चन्द्र, सिपाही चन्द्रकरण, मुनेन्द्र सिंह , राजदीप सिंह, दुर्गाराम, दिनेश कुमार, अजय, शांति लाल, बेणीगोपाल रतन लाल, फोरू लाल शामिल थे।

The smugglers ran into the jungles after firing on the police.