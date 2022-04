किसानों की मेहनत का तौल 13 से

चित्तौडग़ढ़. जिले के करीब १६ हजार से अधिक अफीम कास्तकारों की मेहनत का तौल बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहां आने वाले किसानों के लिए छाया आदि की व्यवस्था की गई है। यह तौल पहले २५ अप्रेल से होना था लेकिन बाद में केन्द्र सरकार ने इसे पुन: परिवर्तित कर तौल की तिथि १३ अप्रेल कर दी थी।

चित्तौडग़ढ़ जिले में अफीम के पट्टे १५७५५ है वहीं सीपीएस पद्धती के ५३५ पट्टे जारी किए गए है। ऐसे में अफीम तौल के लिए चित्तौडग़ढ़ जिला मुख्यालय पर भीलवाड़ा रोड़ स्थित नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय परिसर में अफीम का तौल १३ अप्रेल से होगा।

