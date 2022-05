सांवरा के भंडार से दो किलो सोने के बिस्किट और 4.90 करेाड़ की नकदी निकली

चित्तौडग़ढ़ चित्तौडग़ढ़ जिले के मण्डफिया स्थिति सांवलियाजी मंदिर में रविवार को हुई गणना में दो किलो वजनी सोने के बिस्किट एवं ४.९० करोड़ की नकदी निकली है। हालांकि अभी ११ बोरों की गणना होना शेष है।

चित्तौडग़ढ़ चित्तौडग़ढ़ जिले के मण्डफिया स्थिति सांवलियाजी मंदिर में रविवार को हुई गणना में दो किलो वजनी सोने के बिस्किट एवं ४.९० करोड़ की नकदी निकली है। हालांकि अभी ११ बोरों की गणना होना शेष है।

भगवान सांवरिया सेठ का भंडार रविवार को राजभोग आरती के पश्चात निर्धारित समय से खोला गया। गणना के दौरान इस अवसर पर मंदिर मंडल के सीईओ गीतेश श्री मालवीय, मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरू लाल गुर्जर,सदस्य अशोक शर्मा, ममतेश शर्मा, भेरूलाल सोनी, श्री लाल पाटीदार तथा संजय मंडोवरा मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दाधीच, रोकडिया नंदकिशोर टेलर, कालू लाल तेली, महावीर सिंह राजेंद्र शर्मा, लहरी लाल गाडरी, सुरक्षा प्रभारी राम सिंह आदि उपस्थित थे। वहीं प्राकट्य स्थल मंदिर सांवलियाजी चौराहा स्थित प्राकट्य स्थल मंदिर पर भंडार से 27 लाख 54 हजार 250 रुपए की राशि निकली है। इस मौके पर मंदिर मंडल सीईओ प्रहलादराय सोनी, बाबूलाल ओझा, शंकर लाल जाट अशोक अग्रवाल, रतन लाल जाट, इंदर मल उपाध्याय उपस्थित थे।

Two kg gold biscuits and 4.90 crore cash came out from the stock of Sanwara