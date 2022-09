माता के दर्शन को जा रहा था, रास्ते में काल ने लील ली जान

चित्तौडग़ढ़. सांवलियाजी से आवरी माता मार्ग पर आवरीमाता और मण्डफिया के बीच आईटीआई कॉलेज के पासशनिवार प्रात: के पास एक जीप और कार में आमने सामने भिडन्त हो गई



चित्तौडग़ढ़. सांवलियाजी से आवरी माता मार्ग पर आवरीमाता और मण्डफिया के बीच आईटीआई कॉलेज के पासशनिवार प्रात: के पास एक जीप और कार में आमने सामने भिडन्त हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 5 महिलाओं सहित ७ जने घायल हो गए। बताया जाता है कि कार में सवार लोग सांवलियाजी के दर्शन कर आवरी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार कार में सवार तीन जने सांवलिया जी दर्शन करके आसावरा माता की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही जीप कार से जाकर भिड़ गई। भिड़न्त इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद तुरन्त बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। घायलों को तत्काल प्रभाव से मण्डफिया स्थित चिकित्सालय ले जाया गया।

मण्डफिया थाना प्रभारी ओम सिंह चूंडावत ने बताया कि हादसें में कार सवार जावद थाना अंतर्गत खोर गांव निवासी लक्ष्मण पुत्र नवनाथ, लोडी गांव के गोपाल पुत्र भगवान लाल भील और किशोर पुत्र राजू तेली को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर रैेफर कर दिया गया। इनमें से उदयपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में गोपाल की मौत हो गई, जबकि जीप में सवार चालक और महिलाओं को सांवलियाजी में ही प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चित्तौडग़ढ़ जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। चूंडावत ने बताया कि दोनों ही वाहन जप्त करते हुए मामले की जांच की जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल बोर्ड के सदस्य ममतेश शर्मा, अशोक शर्मा, भेरुलाल सोनी, अनिल शर्मा आदि मौके पर पहुंचे।

