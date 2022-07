उदयपुर हत्याकाण्ड से हमें लेनी होगी सीख

चित्तौडग़ढ़. उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड से पूरे पुलिस फोर्स को सबक सीखने की जरूरत है।

चित्तौडग़ढ़. उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड से पूरे पुलिस फोर्स को सबक सीखने की जरूरत है। वे शनिवार को यहां पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कि हमें छोटी-छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेना चाहिए और जो माहौल खराब कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। एसपी राजन दुष्यंत, एएसपी कैलाश सांदू, एएसपी रावतभाटा ज्ञान प्रकाश नवल व सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिपाहियों को डिसिप्लिन में रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू होने के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। हमारी बातें पब्लिक तक पहुंचे और टाइम से पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही है अफवाहों के बारे में कहा कि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिससे अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं। बिना प्रमाणिकता के किसी भी संदेश को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।

बीट कांस्टेबल जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से

कुमार कहा कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाते हैं। आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसे पुलिसिंग में भी क्यों यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए यह फैसला किया गया कि हर बीट कांस्टेबल अपने बीट के ढाई सौ लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनसे लगातार जुड़े रहेंगे ताकि हमें सूचनाएं भी जल्द से जल्द मिल सके। इधर, डोडाचूरा प्रकरण में आईजी ने कहा कि डोडाचूरा में जीरो टॉलरेंस प्रक्रिया को अपनाएंगे। पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इसमें पुलिस भी शामिल हुए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

We have to learn from Udaipur massacre