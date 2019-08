दुर्ग भ्रमण पर आए युवक की गोमुख कुण्ड में डूबने से हुई दर्दनाक मौत

( youth dies due to drowning in pond ) आत्माराम अपने साथियों के साथ गोमुख कुण्ड में नहाने उतर गया। इसी दौरान वह पानी में डूबने लगा तो उसके साथी मदद के लिए चिल्लाए। उसको डूबता देख ( drowning in pond ) कुण्ड में नहा रहे कुछ अन्य युवक वहां से भाग छूटे।