शर्मसार: नवजात बच्ची को प्लास्टिक की थैली में बंद कर सड़क पर फेंका, सांस लेने में आ रही दिक्कत

born baby Found on Road in Churu : राजस्थान के चूरू जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात शिशु ( born baby found in Ratangarh ) को प्लास्टिक की थैली में बंद कर सडक़ पर फेंक दिया। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को राजकीय अस्पताल के जननी वार्ड में भर्ती करवाया। जहां उसका उपचार चल रहा है। Police के अनुसार घटना रात करीब 12.30 बजे की है। जानकारी के अनुसार चूरू के रतनगढ़ कस्बे में अलसुबह पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे के संगम चौराहे के पास प्लास्टिक की थैली में नजवात बच्ची पड़ी है।

जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि बच्ची के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। बच्ची 7-8 माह की बताई जा रही है। बच्ची का वजन काफी कम है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में उसे गहन शिशु कक्ष के अंदर रखा गया है। इधर, पुलिस नवजात को फेंकने वालों की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में नाजायज संतान से पीछा छुड़ाने का मामला मानकर आगे की जांच की जा रही है।

अस्पताल में उपचार कर रहे डॉक्टर के अनुसार उसका वजन काफी कम है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल बच्ची का डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उपचार जारी है।