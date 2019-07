गैस सिलेण्डर लगाते समय पकड़ी आग, चार झुलसे

तारानगर. बुचावास गांव में एक घर में गैस सिलेण्डर लगाते समय गैस रिसाव होने के कारण सिलेण्डर ने आग पकड़ (Fire In gas cylinder ) ली। जिससे चार लोग झुलस गए। सिलेण्डर में आग लगने के कारण रसोई में रखा सारा सामान जल गया। वहीं, धमाके कारण रसोई की छत में भी दरार आ गई। जानकारी के अनुसार बुचावास गांव निवासी गोपीराम सुथार की पत्नी भंवरी देवी, उसका पुत्र राकेश, शीला देवी, नेमीचंद स्वामी चारों घर की रसोई में भारत गैस कम्पनी का नया गैस सिलेण्डर लगा रहे थे। गैस सिलेण्डर लगाने के बाद भंवरी देवी ने जैसे ही गैस चूल्हा जलाने का प्रयास किया तो सिलेण्डर में गैस रिसाव (

gas leak) के कारण सिलेण्डर ने आग पकड़ ली। अचानक सिलेण्डर में आग लगने के कारण रसोई में खड़े चारों आग से झुलस गए। आग से रसोई में रखा सामान भी जल गया। वहीं कुछ देर बाद सिलेण्डर में धमाका हुआ जिससे रसोई की छत की दीवार में भी दरार(Crack in the ceiling wall) आ गई। घर पड़ौसी जगदीश स्वामी व अन्य ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और आग से घिरे सिलेण्डरों को घर से बाहर खुले में फैंका। आग से झुलसे चारों को तारानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग से भंवरी देवी अधिक झुलस गई। ग्रामीणों ने बताया कि नियमों के तहत गैस एजेंसी संचालक व उनके कर्मचारियों की ओर से ही घर में नया सिलेण्डर लगाना व सिलेण्डर लगाने की प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी देकर जाना होता है लेकिन एजेंसी के संचालक व कर्मचारी नियमों का पालन न कर अपनी मनमानी करते है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है।