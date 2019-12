टीवी पर मिली भाई के शहीद होने की खबर को रातभर दिल में दबाए रखी छोटी बहन, आज होगा अंतिम संस्कार

Funeral of Martyr Kamal Kumar at Churu : चूरू के साहवा का जांबाज कमल कुमार ( Jawan Kamal Kumar Martyr in Kashmir ) देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। वह कश्मीर में एलओसी पर तैनात थे। यहां हिमस्खलन ( Avalanche ) के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी पार्थिव देह आज तीन बजे पैतृक गांव साहवा पहुंचेगी। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।