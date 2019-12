चूरू, राजगढ़ को 3-3 व तारानगर को 2 नई ग्राम पंचायतें मिलीं

New Gram Panchayat In Rajasthan : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से सोमवार को संशोधित अधिसूचना जारी कर जिले में ८ नईग्राम पंचायत ( New Gram Panchayat ) नवसृजित की है।