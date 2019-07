चूरू हिरासत में मौत और गैंगरेप प्रकरण: सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन के चलते भारी जाब्ता तैनात, राजस्थान बंद की चेतावनी

चूरू.

Churu Death in Custody & rape By Police :सरदारशहर के सोनपालसर गांव के युवक की पुलिस हिरासत में मौत और उसकी भाभी ( Woman raped by police in Churu )से पुलिसकर्मियों की ओर से बलात्कार किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर भीम आर्मी सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चूरू में आक्रोश रैली ( protest in churu ) निकाली। इस दौरान सेना के लोगों ने निर्णय कर 1 अगस्त तक 302 की धारा नहीं जोड़ी गई व सीबीआई ( CBI ) को जांच नहीं दी गई या आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो वे पूरे राजस्थान ( Warning For Rajasthan Close ) में चक्काजाम कर राजस्थान बंद करेंगे। इस रैली को ध्यान में रखते हुए चूरू जिले से अतिरक्ति पुलिस जाब्ते ( Heavy police force ) को तैनात किया गया। रैली चूरू के इन्द्रमणि पार्क से होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची।

sardarshahar Rape Case : यहां उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर नारे लगाए। रैली में लोग नारे लगाते हुए चल रहे थे। काफी तादाद में भीड़ देखकर पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था लेकर तैनात नजर आए। रैली के बाद सभा हुई। इसके बाद भीम आर्मी सेना के संस्थापक चन्द्रशेखर रावण ( Chandrashekhar Ravan ) के नेतृत्व में लोग अंबेडकर सर्किल पर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेजने की मांग की।

सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि खाखी की आड़ में इनकी गुण्डागर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जब तक जिला कलक्टर ज्ञापन लेने नहीं आएंगे वे धरने से नहीं उठेंगे। सेना के लोगों ने कहा कि सीआईडीसीबी की जांच पर विश्वास नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाईजाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके।

सडक़ पर लगाया जाम

धरने पर बैठे भीम आर्मी सेना के नेताओं ने तय किया कि जब तक कलक्टर ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। वे धरने से नहीं उठेंगे। तय समय तक कलक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो वे आक्रोशित हो गए और कलक्ट्रेट सर्किल पर जाम लगा दिया।

आईजी पहुंचे चूरू

भीम आर्मी सेना की आक्रोश रैली को देखते हुए आईजी जोश मोहन भी चूरू पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले का फीडबैक लिया।

