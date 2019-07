Watch : मानवता की सारी हदें पार, नशे का इंजेक्शन लगाकर गाय की आंखों में डाली मिर्ची, वीडियो वायरल

सादुलपुर/सिधमुख.

Pepper in Eyes of cow Injected Intoxication: खेतों में खड़ी फसलों को आवारा गोवंश से बचाने के लिए मंगलवार को सिधमुख कस्बे में कुछ असामाजिक तत्वों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। हुआ यूं कि सिधमुख में कुछ आसामाजिक तत्वों ने खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए गांव में बैठे गोवंश को नशे का इंजेक्शन लगा आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। जब सोश्यल मीडिया पर वायरल वीडियो ( video viral on Social Media ) लोगों ने देखा तो आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

जब पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी तो थानाधिकारी अमित स्वामी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद सिधमुख में गोशाला पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें आरोपियों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया। इधर निर्णय से नाखुश लोगों ने रोष जताते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इधर मामले में डीएसपी महावीरप्रसाद शर्मा ने घटना की जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पीडि़त गोवंश का मेडिकल करवाकर उपचार शुरू करवाया।



मामला दर्ज: थानाधिकारी अमित स्वामी ने बताया कि सिधमुख निवासी जयवीर ने मामला दर्ज करवाया आठ जुलाई की शाम करीब साढ़े चार बजे वह दूध डेयरी की तरफ जा रहा था। जोहड़ी के पास लादू नायक के घर के नजदीक गांव का ही रामपत एवं नौरंग महला एक गाय के बैल को बैठे हुए नशे का इंजेक्शन देकर आंखों में लाल मिर्ची पाउडर डाल रहा था। पास में चार-पांच व्यक्ति अन्य खड़े थे। उन दोनों व्यक्तियों ने एक गाय की आंख में मिर्ची पाउडर डाला। पास में खड़े अन्य चार-पांच लोगों ने गायों को घेर रखा था। बाद में आरेापियों ने गायों को गोशाला की तरफ लेजाकर सिधमुख गोशाला के पास छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज रामपत और नौरंग महला को गिरफ्तार कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।



पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीडि़त गोवंश का मेडिकल करवाकर उपचार शुरू करवाया गया है। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -महावीरप्रसाद शर्मा, डीएसपी, सादुलपुर