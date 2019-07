सिलेंडर फटने से पति-पत्नी व बेटे की दर्दनाक मौत, परिवार में अकेली बची 8 साल की बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

चूरू.

Fire in Gas cylinder in House : तहसील के गांव गिनड़़ी टिब्बा में तीन जुलाई की शाम खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से झुलसे पति-पत्नी व बेटे की मौत ( three died in Churu ) हो गई। सिलेंडर के एक लीकेज ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। परिवार में केवल शुभकरण की आठ साल की बेटी बची है। बेटी का रो-रोकर बुराहाल हो रहा है। हालांकि बेटी को दूसरे घर पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बेटे की मौत पांच जुलाई व पत्नी की मौत आठ तथा पति की मौत नौ जुलाई को एसएमएस में उपचार के दौरान हो गई।

इस घटना से गांव के लोग शोक में डूबे हैं। ज्ञातव्य हो कि तीन जुलाई की शाम खाना बनाते समय रसोई में सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। कुछ ही पल में सिलेंडर फट गया। इससे आग पूरे कमरे में फैल गई। इसके कारण आग की लपटों में खाना बना रही महिला शारदा घिर गई। उसे बचाने के चक्कर में पति शुभकरण (35) व उसका बेटा मनीष (13) गंभीर रूप से झुलस गए। किसी तरह उन्हे निजी वाहनों से डीबी अस्पताल लाया गया था। प्रथामिक उपचार के बाद उन्हे जयपुर रैफर कर दिया गया था। एसएमएस में उपचार को दौरान तीनों की एक-एक कर मौत हो गई।

परिवार में अकेली बीच मासूम

दर्दनाक हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया। माता-पिता व भाई की दर्दनाक मौत के बाद घर सिर्फ आठ साल की बेटी बची है जिसका रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार को खोने के बाद मासूम पर दुखों को पहाड़ टूट पड़ा।