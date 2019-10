शादी से मना किया तो प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोदकर मार डाला, बहन को भी किया घायल

लाडनूं.

Lover Killed His Girlfriend : नागौर जिले के लाडनूं थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलपुरा में शुक्रवार को एक युवक ने दो बहनों ( Young Man Attack on Sisters by Knife ) पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे छोटी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की गम्भीरता को देखते हुए नागौर पुलिस अधीक्षक डा. विकास पाठक लाडनूं पहुंचे, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग ( Murdered in Love Affair ) का मामला सामने आ रहा है, हालांकि Police ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार ग्राम मंगलपुरा में दो बहने अपनी भाभी के साथ खाना लेकर दोपहर में खेत पर जा रही थी।



Crime in Churu : तभी युवक कमलकिशोर उर्फ पांचूराम ने दोनों बहनों पर चाकू से वार कर कर दिया। आस-पास खेतों में कार्य कर रहे लोगों ने तत्काल दोनों बहनों को गम्भीर हालत में लाडनूं के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। छोटी बहन के गले व पेट में चाकू के गंभीर घाव होने से उसने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया, जबकि बड़ी बहन को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया। अचानक हुई इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, राइट्स कंट्रोल, व्रज वाहन आदि मौके पर तैनात किया गया।

Read More :

लव मैरिज से खफा पिता ने बेटी का सुहाग उजाड़ने के लिए उठाया खौफनाक कद

इस संबंध में वृत्ताधिकारी गणेशराम ने बताया कि लाडनूं के मंगलपुरा में किशोरी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ में प्रेम प्रसंग में नाराजगी का कारण सामने आया है। आरोपी का कहना है कि मृतका उससे दूरी बनाने लगी थी, जिससे नाराज होकर उसने चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में अन्य सहयोगी की भूमिका की जांच की जा रही है।

शादी करने की बात आई सामने

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रेमी युवती से शादी करना चाहता था। लेकिन, युवती ने मना कर दिया। वह उससे दूरी बनाने लगी। जिससे खफा प्रेमी ने उस पर व उसकी बहन पर चाकू से हमला किया।