दर्दनाक हादसा: भीषण टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, पति-पत्नी की मौत

सादुलपुर.

Husband Wife Died in Road Accident : बाइक सवार होकर बुधवार शाम को खेत जा रहे पति-पत्नी को गांव जोधावास के नजदीक एक जीप चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल ( Fire in Bike after Accident ) के टायरों में आग लग गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग दोनों को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सिधमुख थानाधिकारी धर्मपालसिंह, एचएम शीशराम मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक गांव जोधावास निवासी प्रकाशचंद्र उम्र 32 वर्ष तथा उसकी पत्नी चमेली उम्र 30 वर्ष मोटरसाइकिल पर सवार होकर खते जा रहे थे। जोधावास झोथड़ा सडक़ मार्ग पर रवाना हुए तो थोड़ी ही दूर चलने के बाद सामने से आ रहे एक अज्ञात जीप वाहन चालक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना के बाद मोटरसाइकिल के टायरों में आग लग गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोगों ने दोनों को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को राजकीय रैफरल अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया है।

परिवार में कोहराम

हादसे में एक साथ पति-पत्नी की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। जैसे ही दोनों के शव घर पहुंचे तो कोहराम मच गया।



जीप की टक्कर से एक की मौत का मामला दर्ज

साहवा. साहवा पुलिस थाना के गांव दुलेरी के एक व्यक्ति ने पिकअप की टक्कर से युवक की मौत का मामला दर्ज कराया है। मृतक के चाचा मोहनसिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात को उनका भतीजा प्रतापसिंह पुत्र नत्थुसिंह (35) निवासी दूलेरी अपने घर पर खाना खाने के बाद खेत जा रहा था। रात को ढाणी कुल्हडिय़ां की तरफ से आ रहे पिकअप चालक ने लापरवाही बरतते हुए भतीजे को टक्कर मार दी।हादसे में प्रतापसिंह की मौके पर मौत हो गई।टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। और चालक पिकअप जीप लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मोहनीदेवी चाचान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहवा में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

