If There is Water, There is Tomorrow- जल है तो कल है, खेतों में डिग्गी बनाने के लिए किसानों का बढ़ा रुझान

क्षेत्र के किसान बारिश के जल को संग्रहित करने के लिए डिग्गी का निर्माण कर रहे है। ताकि बारिश के जल का बचाकर खेती की जा सके। भूगर्भविद बताते हंै कि एक समय था जब एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। आज कुएं का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है।

चुरू Published: June 06, 2022 01:06:21 pm

बोरवेल खुदवाना बुरी बात नहीं है, But not conserving water is a matter of concern.

चूरू (सरदारशहर). जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ङ्क्षचता और मनन करने का समय आ गया। आज की समझदारी आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगी। अब भू जलविद व्यक्त करते सुनाई देने लगे हैं। जिनका कहना है कि बीते दस वर्ष में जल स्तर 50 फीट से भी अधिक नीचे चला गया है। धरती से पानी का दोहन ऐसे ही होते रहा और जल संरक्षण की यही गति रही, तो आने वाला समय मानव जाति के लिए खतरनाक होगा। अब समय आ गया है कि जल संरक्षण की बातों को गंभीरता से लिया जाए। इस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के किसान बारिश के जल को संग्रहित करने के लिए डिग्गी का निर्माण कर रहे है। ताकि बारिश के जल का बचाकर खेती की जा सके। भूगर्भविद बताते हंै कि एक समय था जब एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। आज कुएं का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। लोग बोरवेल पर निर्भर हो चुके हंै। बोरवेल खुदवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जल संरक्षण नहीं करना ङ्क्षचता का विषय है। जानकारों के अनुसार पहले खेतों में तीन सौ फीट ट््यूबवैल से काम चल जाता था। अब किसानों को एक हजार से अधिक फीट ट््यूबवैल खुदवाना पड़ रहा है। अधिक खुदाई के कारण पानी का स्तर कम होते जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और मानव द्वारा अनावश्यक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि एवं जल की उपलब्धता घटी है। जल संसाधन की समृद्धता और निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल संरक्षण तकनीक की जानकारी होना अनिवार्य है।

बारिश के जल को संरक्षित करने के लिए सरकार भी विभिन्न योजनाएं शुरू कर किसानों को अनुदान दे रही है। जो पर्याप्त नहीं है। पानी की कमी को देखते हुए किसानों का अब डिग्गी बनाने का रूझान बढ़ा है। जिसके चलते स्वयं के रूपयों से डिग्गी का निर्माण कर रहे है। डिग्गी विशेषज्ञ पूर्णनाथ सिद्ध ने बताया कि जल ही जीवन है। जल को बचाने के लिए किसानों को प्रयास करना चाहिए।

किसानों की दुगनी हो जाएगी आय

किसानों को डिग्गी का निर्माण कर बारिश के जल को बचाना चाहिए। बारिश के जल से फसल भी अधिक होगी। जिससे किसानों की आय दुगुनी होगी। उन्होंने बताया कि सीधे ट््यूबवैल के पानी से ङ्क्षसचाई करने से पैदावार कम होती है। डिग्गी के पानी से ङ्क्षसचाई करने से पैदावार अधिक होती है। पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को डिग्गी का निर्माण करना चाहिए। डिग्गी निर्माण के लिए सरकार से अनुदान भी मिलता है। किसान सांवरमल रामसीसर ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लिए सरकार से अनुदान तो मिलता है। समय पर अनुदान नहीं मिलने से किसान निर्माण नहीं करवा पाते है। डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लंबे समय बाद लॉट्ररी से किसानों का चयन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से किसान उलझना नहीं चाहता। किसान अपने कर्ज लेकर डिग्गी बना रहा है। सरकार को अनपढ किसानों के लिए नियमों में सरलीकरण करना चाहिए तथा आवेदन करने वाले सभी किसानों को अनुदान देना चाहिए। तब जाकर पानी बचाने का सपना

