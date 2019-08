पुलिस की कार्यशैली से खफा होकर फंदे पर लटका युवक, 21 घंटे तक झूलता रहा शव

Man Commited Suicide by Hanging on the Trap : हमीरवास थाना अन्तर्गत गांव थिरपाली बड़ी में ट्रैक्टर चोरी का खुलासा नहीं होने पर फांसी के फंदे पर लटके युवक का शव वार्ता में बनी सहमति से 21 घंटे बाद उतार लिया गया।