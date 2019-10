चुनाव परिणाम से पहले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात

Murder of Bjp Leader by Shot at Sardarshahar Churu : राजस्थान में उपचुनाव ( Rajasthan By Election 2019 ) के बीच चूरू के सरदारशहर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गाजुसर सरपंच प्रतिनिधि भीम सारण ( Sarpanch Representative Bhima Saran ) को बदमाशों ने गोली मार दी।