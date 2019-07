शाम को साथियों के साथ की थी पार्टी, सुबह कब्रिस्तान में फंदे पर झूलता मिला शव, मौत बनी पहेली

चूरू.

Mystery of Man Death for Police : पुरानी कब्रिस्तान ( dead body found in cemetery ) में 20 जुलाई को मिले ठेकेदार मुबारिक खान के शव मामले में पुलिस को दूसरे दिन भी कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि Police ने संदिग्ध लोगों को शनिवार को देर रात तक थाने में पूछताछ की। रविवार को भी इनसे पूछताछ की गई। लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। थानाधिकारी नरेश गेरा ने बताया कि पिंटू खाती, नानू खटीक व सलीम लीलगर, मनोज जांगिड़ तथा राहुल से पूछताछ में सामने आया कि मृतक सहित कुल आठ लोगों ने नाथजी का धोरा से आगे तारानगर रोड स्थित ढाणी के एक नए कमरे में 19 जुलाई की शाम को पार्टी की थी।

लेकिन उन्होंने बताया कि आठ-साढ़े आठ बजे के बीच सभी अपने-अपने घर चले गए। इनमें से किसी ने भी किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़े से इंकार किया है। लेकिन पुलिस इन सभी से निरंतर पूछताछ कर रही है। साथ ही पार्टी में शामिल सभी लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। मामले में दो लोग जो मुबारिक के साथ आए थे उनसे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। उन्हें बुलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उधर एक हैड कांस्टेबल को सीकर भेजकर उपचाराधीन नानू खटीक से भी पूछताछ की गई है। पार्टी में शामिल सभी लोगों के पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। पार्टी का महौल कैसे बना, पार्टी के लिए सामान कहां से आया। क्या-क्या सामान लाया गया आदि सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है। डीएसपी सुखविन्द्रपाल सिंह ने बताया कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जांच चल रही है। मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।

यह था मामला ( Crime in Churu )

शहर में सवाई सागर के पास स्थित कब्रिस्तान में शनिवार सुबह एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे के सहारे जमीन पर टिका हुआ शव मिला था। शव की खबर जैसे ही शहर में पहुंची तो लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर डीबीएच की मोर्चरी में रखवा दिया।

मृतक चचेरे भाई की हत्या में था गवाह

उम्मेद खान ने बताया कि मुबारिक अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में गवाह था। शनिवार रात किसी महिला ने फोन से मुबारिक से शादी करने व नहीं करने पर हत्या कराने की धमकी भी दी थी और उसी रात उसकी हत्या कर दी गई। युवक के ऊपर पहले कोई भी मामले नहीं थे। बाजार में भी चर्चा थी की मुबारिक सबसे मिलनसार व्यक्ति था। किसी के साथ कभी कोई विवाद करते नहीं पाया गया।