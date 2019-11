देहरी के भीतर से चुनाव लड़ रही ‘आधी आबादी’

चूरू. नगर परिषद ( nagar parishad churu ) के चुनाव में नित नए-नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में हम आज यहां बात महिला प्रत्याशियों की कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरक्षण ( Women reservation ) के तहत 33 फीसदी सीटें महिलाओं के हिस्से आई हैं। जाहिर है उन सीटों पर महिला प्रत्याशी ही एक-दूसरे के सामने है, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके वार्डों में रहने वाला वोटर अपने प्रत्याशी का चेहरा सिर्फ पोस्टरों-बैनरों में ही देख पा रहा है। अधिकांश महिला प्रत्याशियों ( women candidate ) के प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क अभियान की कमान उनके परिजनों ने संभाल रखी है।

किसी महिला प्रत्याशी का पति इस तरह से चुनाव मैदान में है, जैसे उसकी पत्नी नहीं, बल्कि वह खुद चुनाव लड़ रहा हो। इसी तरह कोई देवर भाभी की मदद के नाम पर इस कदर खुद को जनसंपर्क में झोके हुए है कि उसे वार्ड में भी कई बार इस तरह के असहज सवाल का सामना करना पड़ रहा है कि ‘अच्छा तो आप लड़ रहे हैं। आपको कौन नहीं जानता। वोट तो आपको ही मिलेगा।’ कहीं बेटा मां के चुनाव प्रचार ( election campaign )की कमान संभाले है, तो कहीं काका ससुर अपनी बहू को जितवाने का बीड़ा उठाए हैं। इसी तरह का नजारा कई वार्डों या यूं कहें सभी उन वार्डों में दिखा, जहां से महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि, सभी का तर्क भी लगभग एक समान है कि अपने घर के प्रत्याशी को जिताने के लिए भला कौन जमीन-आसमान एक नहीं करेगा। हमारे घर से महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है, तो हम तो उसी के पक्ष में अपना सारा श्रम झोंकेंगे ना?

जेठ मांग रहा बहू के लिए, तो पति मांग रहा पत्नी के लिए वोट

महिला आरक्षित वार्ड 16 से दीपिका सैनी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं। उनकी ओर से जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार में जेठ नरेंद्र सैनी आगे-आगे हैं। इसी तरह वार्ड 19 से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज सैनी के लिए उनके पति पूर्व पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारी नरेंद्र सैनी जान लड़ाए हुए हैं। क्षेत्र में भी चर्चा कुछ-कुछ ऐसी ही है, जैसे चुनाव उनकी पत्नी सरोज नहीं, बल्कि खुद नरेंद्र सैनी ही लड़ रहे हैं। नरेंद्र सैनी ने भी अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह झोंक रखी है और लोगों से अपने काम और व्यवहार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मानो चुनाव वही लड़ रहे हों।

कहीं काका ससुर तो कहीं किसी का पति कर जनसंपर्क

भाजपा में भी ऐसी महिला प्रत्याशियों की कमी नहीं, जो खुद तो दहलीज के भीतर ही सिमटी हुई हैं और उनके परिवार वाले उन्हें जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वार्ड 35 से निर्मला सैनी भाजपा प्रत्याशी हैं। इनके काका ससुर धनराज सैनी बीजेपी के नगर पदाधिकारी बताए जाते हैं। बहू की जीत के लिए काका ससुर जी-जान और पूरी मान-प्रतिष्ठा लगा रहे हैं। यह और बात है कि उनके क्षेत्र में भी प्रत्याशी के नाम पर सिर्फ उन्हीं का चेहरा क्षेत्र के लोगों को याद है। मानो चुनाव वही लड़ रहे हों। यही हाल वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी ललिता रक्षक का है, जिनके पति राजेश रक्षक पत्नी के पूरे चुनाव प्रचार और जनसंपर्क ( door to door campaign for election ) की कमान संभाले हैं।

मानो बेटा लड़ रहा चुनाव

वार्ड 33 में भी चुनाव प्रचार पूरे जोशो-खरोश से चल रहा है। लेकिन यहां भी प्रत्याशी से आगे परिजन ही नजर आ रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी लक्ष्मी गुर्जर के बेटे भंवर गुर्जर ने मां को जिताने की ठान रखी है, लिहाजा चुनाव प्रचार उनके इर्द-गिर्द ही सिमटा हुआ है। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी मां जीतीं, तो चेयरमैन की कुर्सी की भी पुख्ता दावेदार हैं। वार्ड 55 में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी सरिता जोशी को जिताने का जतन करते उनके पति दिखाई देते हैं।

... तो तैयार रहिए पार्षद पति, पार्षद ससुर, पार्षद बेटे जैसे पदनाम सुनने को

कुल मिला कर कहें तो चूरू नगर परिषद ( nagar parishad churu ) के चुनाव में अधिकांशत: महिला प्रत्याशियों की स्थिति यह है कि क्षेत्र के लोग शायद उनका नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं। उनके स्थान पर उनके पति-बेटे, ससुर, जेठ, देवर जैसे रिश्तेदार अपने आपको आगे करके ही वोट मांगते देखे जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव पश्चात खासतौर से आरक्षित वार्डों से महिला प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होने से चुनाव संपन्न होने के पश्चात चूरू वासियों को अपना पार्षद तो घर की देहरी के भीतर घर के कामकाज में व्यस्त मिल सकता है और उसके स्थान पर परिषद ( Nagar Parishad ) के कामकाज में उनके पति, ससुर, देवर, जेठ, बेटा या दूसरे रिश्तेदार हिस्सा लेते नजर आ सकते हैं।

