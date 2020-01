नए साल की शुरुआत, शराब नहीं दूध के साथ

No To Liquor: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत हो रहे इस आयोजन में लोगों को मीठा गर्म दूध पिलाया गया। शराब के साथ नया साल नहीं मनाने का आग्रह भी किया।

चूरू. चिकित्सा विभाग की ओर से 31 दिसम्बर को सुबह 10 बजे इंद्रमणी पार्क में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत लोगों को गर्म दूध पिलाकर नए साल की शुरूआत ( New Trend In New Year) ‘शराब नहीं दूध के साथ’ ( No To liquor ) करने का संदेश दिया। एनसीडी के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारम्भ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भंवरलाल सर्वा ने किया तथा लोगों को गरम दूध ( hot milk ) पिलाकर स्वास्थ्य संदेश दिया। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत हो रहे इस आयोजन में लोगों को मीठा गर्म दूध पिलाया गया।

शराब के साथ नया साल नहीं मनाने का आग्रह भी किया। इस दौरान शिविर मेंं लोगों के स्वास्थ्य, रक्तचाप व मधुमेह की जांच की गई। सीएमएचओ डॉ. सर्वा ने बताया कि ‘दूध जन्म से हमारे आहार में सम्मलित है और पोषणता से भरपूर है, जबकि नशे की लत हम बाद में पालते हैं। इस नए साल के उपलक्ष्य में नशे की लत को छोडऩे का संकल्प लें। उप मुुख्य चिकित्सा एवंं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवकरण गुरावा ने बताया कि नववर्ष के पूर्व दिवस लोगों को मीठा दूध गर्म पिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई है।

एनटीसीपी समन्वयक डॉ. लाड कंवर ने बताया कि शराब सहित विभिन्न नशों को छोडऩे के संदेश के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ‘ का आह्वान भी किया गया। एनसीडी जिला समन्वयक प्रेमशंकर शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा पहली बार इस तरह के आयोजन की शुरूआत की जा रही है, जो हर वर्ष 31 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एनसीडी टीम के काउंसलर आनंद व सीता, ललित सैनी व गिरीश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल बाजिया, एनटीसीपी के राजेश शर्मा, एनओएचपी मदनमोहन उपस्थित थे।

