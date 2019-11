लव मैरिज से खफा परिजनों ने युवक-युवती को बंधक बनाकर जमकर पीटा, इस हाल में मिले दोनों

Love Couple Beaten by Family : प्रेम विवाह ( Love Marriage ) करने से नाराज युवती के परिजनों ने प्रेमी युगल ( Love Couple ) का अपहरण ( Kidnap of Love Couple ) कर लिया। बाद में दोनों को मारपीट कर गाड़ी में बैठाकर गांव छोटी कातर लाकर अलग-अलग जगहों पर बंधक ( Love Couple Hostage by Family) बना लिया।