100 माइक्रॉन से कम मोटाई के प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, आइसक्रीम की डंडियों समेत single use प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध

चूरू (बीदासर). नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को ङ्क्षसगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग को लेकर जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों की बैठक हुई। उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्योराम वर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने single use प्लास्टिक को 01 जुलाई 2022 से पूर्णतया प्रतिबन्धित किया है।

चुरू Published: June 11, 2022 01:03:26 pm

नगर पालिका सभागार में single use प्लास्टिक को लेकर पालिका कार्यालय में बैठक

चूरू (बीदासर). नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को single use प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी और उपयोग को लेकर जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों की बैठक हुई। उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्योराम वर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने single use प्लास्टिक को 01 जुलाई 2022 से पूर्णतया प्रतिबन्धित किया है। प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेंटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बा, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इई-गिई लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्ट्रिर इत्यादि पर बैन रहेगा। उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा व्यापार मंडल सदस्यों एवं वार्ड पार्षदों को अवगत करवाया कि प्रशासन द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 से अभियान चलाया जाकर ङ्क्षसगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरूद्व जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। एवं साथ-साथ इसमे मुकदमा भी दर्ज करने का प्रावधान है। प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में कपड़े के थैले का उपयोग करें जिसकी न्यूनतम दर 5 रुपए रखे। थैले में सामान दिया जाकर 5 रुपए वसूल किया जाए। सम्बन्धित व्यक्ति वापिस थैला जमा करवाता है तो उसको 5 रुपए पुन: दिया जाए। भामाशाह/दानदाता थैले तैयार कर पालिका को दे सकते है। जिस पर अपने प्रतिष्ठान/संस्था का प्रचार-प्रसार भी कर सकता है। बैठक के दौरान पार्षद ललित कुमार सैनी द्वारा 200 कपड़े के थैले, पालिका उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छींपा द्वारा 100 कपड़े के थैले व हनुमान मल रेगर पार्षद द्वारा 200 कपड़े के थैले तैयार कर पालिका को देने की सहमति जाहिर की। बैठक दौरान पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत, उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छींपा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, पार्षद प्रतिनिधि पवन कुमार पारीक, पार्षद जेठाराम यादव, ललित कुमार सैनी, जगदीश प्रसाद शर्मा, व्यापार मण्डल उपाध्यक्ष ओमप्रकाश प्रजापत, कोषाध्यक्ष शिवकुमार टांटिया आदि उपस्थित थे।

तारानगर. नगरपालिका व युवादल के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कस्बे में पॉलीथिन मुक्त तारानगर अभियान चलाया गया। नगरपालिका कर्मचारियों व युवादल कार्यकर्ताओं ने कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल व मुख्य बाजार में दुकानदारों, सब्जी ठेले वालों व अन्य लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्हें प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई। अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी व युवादल संरक्षक मुकेश फगेडिय़ा ने दुकानदारों व लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर नगरपालिका के अरुण कुमार सोनी, त्रिशूल भाटी, मुकेश जमादार, प्रेम जमादार, सुशील कुमार, युवादल के मुकेश फगेडिय़ा, संदीप सैन, सुरेश शर्मा, रोहित सोनी, हेमंत भार्गव, पवन पटीर आदि मौजूद थे।

