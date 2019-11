चूरू में अभिनेत्री कृति सेनन की फिल्म 'मिमी' की शूटिंग पर रोक, सामान भी हुआ सीज

चूरू में अभिनेत्री कृति सेनन ( Actress Kriti Sanon ) की अपकमिंग फिल्म 'मिमी' ( Manoj Tripathi's Upcoming Film Mimi ) की शूटिंग पर पुलिस ने रोक लगा दी। पुलिस ने शूटिंग ( Shooting of Film Stalled By Churu Police ) के सामान को भी जब्त कर लिया।

चूरू में अभिनेत्री कृति सेनन ( Actress Kriti Sanon ) की अपकमिंग फिल्म 'मिमी' ( Manoj Tripathi's Upcoming film mimi ) की शूटिंग पर पुलिस ने रोक लगा दी। पुलिस ने शूटिंग ( Shooting of Film Stalled By Churu Police ) के सामान को भी जब्त कर लिया। दरअसल, जिला प्रशासन की बिना इजाजत के फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। गुरुवार को नई सडक़ से भरतिया लिंक रोड़ पर एक मकान में अभिनेत्री कृति सेनन ( Actress Kriti Sanon in Churu Rajasthan ) पर दृश्य फिल्माए जा रहे थे। लेकिन शूटिंग के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

जब इसकी सूचना कलेक्टर संदेश नायक को मिली तो उन्होंने एसपी तेजस्वनी गौतम को मामले से अवगत करवाया। एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाल नरेश गेरा ने एसआई रामनिवास व पुलिस टीम को मौके पर भेजा। टीम ने शूटिंग रुकवाकर सामान को जब्त कर लिया।

शहर कोतवाल गेरा ने बताया कि एसपी के निर्देश पर शूटिंग को रुकवा दिया गया है। अब इजाजत लिए जाने के बाद भी शूटिंग हो पाएगी। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि किसी फिल्म की शूटिंग की इजाजत नहीं दी गई है।