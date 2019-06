Churu Dm Action On Petrol And Diesal: पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगाई रोक

चूरू. जिला कलक्टर व एसडीएम की ओर से गठित टीम ने गुरुवार को तारानगर तहसील के गांव राजू की ढाणी की रोही में संचालित एक बॉयो फ्यूल पम्प पर कार्रवाई कर पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। जिला कलक्टर को मिली शिकायत के आधार पर तारानगर एसडीएम ने पम्प की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। टीम में शामिल तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, प्रवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार, नायब तहसीलदार भागीरथ कांगड़ा, गिरदावर सुभाष छींपा, पटवारी गुरूदयाल गोयल ने गुरुवार को गांव राजू की ढाणी की रोही में संचालित बॉयो फ्यूल पम्प का Sudden Inspection औचक निरीक्षण कर उसका भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पम्प पर मौजूद झुंझुनूं जिले के चिड़ावा तहसील के गांव तिगिया बास निवासी राजवीर जाट मिला। राजवीर ने अपने आप को फर्म का साझेदार व संचालक बताया। टीम ने राजवीर से पम्प संचालन, भूमि रूपांतरण, एनओसी व अन्य कागजात मांगे जो नही मिले। संचालक राजवीर के पास फ्यूल बिक्री से संबंधित केन्द्र सरकार की स्वीकृति का भी कोई दस्तावेज व किसी प्रकार का न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं मिला। पम्प संचालन से संबंधित कागजात नहीं मिलने पर टीम ने आगामी आदेश तक पम्प पर Stop the sale of petrol and diesel पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक लगाते हुए पम्प को बंद कर दिया। टीम ने पम्प पर बने बॉयो फ्यूल टैंक का स्टॉक लेकर पम्प के दो नोजल भी बंद कर दिए।