राजस्थान के इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं, हिंदू करते हैं दरगाह में इबादत

Story of Ghantel Village of Churu : चूरू जिला मुख्यालय से छह किमी दूर स्थित गांव घंटेल एक ऐसी इबारत लिख रहा है, जिसका हर कोई कायल है। करीब छह हजार की आबादी वाले इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन गंगा-जमुनी तहजीब को हिन्दू ( Hindu Prayers in Dargah ) पूरी शिद्दत के साथ सहेजे हुए हैं।