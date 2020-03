शादी में आई थी नाबालिग, तीन दरिंदों ने सूने बाड़े में ले जाकर किया गैंगरेप

( 16 Year Old Girl Raped In Churu ) नाबालिग के साथ गैंगरेप ( Teenage Girl Gang Rape ) करने का मामला सोमवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ( Churu Police ) पोक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप ( Gang Rape In Rajasthan ) का मामला दर्ज कर तीनों युवकों को राउंड अप कर लिया है।