शादी के 5 दिन बाद पति को छोड़ पत्नी ने बड़े भाई के साथ बनाए संबंध, फिर प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

राजस्थान के चूरू जिले में युवक की हत्या ( Murder of Man in Churu Rajasthan ) मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवक की हत्या उसकी पूर्व पत्नी ने प्रेमी ( Wife Murdered Her Husband ) के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।