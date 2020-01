मना करने के बाद भी पत्नी करती थी ऐसा काम, शाम को घर पहुंचा पति तो उड़ गए होश

चूरू जिले के सरदारशहर में विवाहिता ( Wife Missing From Home ) के घर से गायब होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के साथ घर से सोने-चांदी के जेवरात भी गायब है। पति ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है।

चूरू।

चूरू जिले के सरदारशहर में विवाहिता ( Wife Missing From Home ) के घर से गायब होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के साथ घर से सोने-चांदी के जेवरात भी गायब है। पति ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार वार्ड 6 से एक विवाहिता सोने-चांदी ( Married Woman missing With Jewelry From House ) के जेवरात व नगदी सहित गायब होने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 6 निवासी रणजीत पुत्र विष्णुदत्त कश्यप ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 12 मई 2019 को मध्यप्रदेश के कछपुरा गांव की रीना पुत्री चतुरीसिंह के साथ हुई थी।

होटलों के बाद अब ‘कपल केबिन’ बने गंदे काम के अड्डे, पर घंटे के हिसाब होते है बुक

उसकी पत्नी परमाल नाम के एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। उसको कई बार समझाया तथा उसके माता-पिता को भी अवगत कराया। 24 दिसम्बर 2019 को सुबह वह मजदूरी करने के लिए बाजार में चला गया। शाम को 8 बजे घर से फोन आया कि पत्नी घर से गायब है। वह घर आया तो जेवरात व नगदी एक लाख 80 हजार रुपए, जमीन के कागजात, बैंक डायरी व अन्य किमती सामान नहीं मिला। पुलिस ने पति रणजीत की रिपोर्ट पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू की।

राजस्थान: सीकर के बरसिंहपुरा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची

फोन पर करती थी बात

रणजीत ने बताया कि उसकी पत्नी परमाल नाम के व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। उसको काफी बार मना किया लेकिन वह नहीं मानी। जिसके बाद उसके माता-पिता को इस बार में बताया। फिर भी वह व्यक्ति से बात करती थी। उसने बताया कि वह जब शाम को घर आया तो पत्नी गहनों के साथ गायब थी।

sigdi: पति घर पहुंचा तो बेहोश मिली पत्नी व बच्चे...यह था मामला