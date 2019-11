शादी के ठीक एक दिन पहले थाने पहुंची युवती ने युवक पर लगाए ये गंभीर आरोप

Rape with Girl : राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर में एक युवती के साथ बलात्कार ( Rape in Churu ) करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ( Girl Pretext of Marriage ) ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है।