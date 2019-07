इंजीनियरिंग कॉलेजों में समान पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संभव

CET in engineering could be considered once मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की तरह ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा संभव है, लेकिन इसके लिए सभी राज्यों में समान पाठ्यक्रम जरूरी है।