भवानी नदी में अचानक बढ़ा जल स्तर

पिकनिक मनाने दूसरे किनारे पर फंसे 40 लोगों को आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने बचाया ,Disaster Management Department team rescues 40 people stranded on the other shore to have a picnic मेट्टूपालयम में मंगलवार को भवानी नदी के दूसरे किनारे पर पिकनिक मना रहे करीब 40 लोगों की मौज मस्ती उस समय काफूर हो गई जब नदी में अचानक पानी बढ़ गया और वे फंस गए। बाद में आपदा बचाव कर्मियों ने सभी को सुरक्षित निकाला।