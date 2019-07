छह महीने में शुरू हो जाएगी ई-पासपोर्ट सुविधा

E-passport services start in next six months पश्चिमी देशों की तरह जल्द ही कोयम्बत्तूर और आस-पास के इलाकों के आवेदकों को ई-पासपोर्ट जारी होने लगेंगे। इसके लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।