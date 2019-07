थाईलैंड में फंसे तमिल युवक की मदद के लिए आगे आए विदेश मंत्री जयशंकर

कोयम्बत्तूर. अपने पूर्ववर्ती सुषमा स्वराज sushma swaraj की तरह नए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर External Affairs Minister of India Dr. S. Jaishankar भी परदेश में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जयशंकर ने तमिलनाडु की एक महिला की विदेश में फंसे बेटे को वापस लाने की गुहार पर न सिर्फ मदद का आश्वासन दिया बल्कि थाईलैंड Thailand स्थित भारतीय दूतावास को कार्रवाई करने के लिए भी कहा। पीडि़त महिला के दोनों बेटे विदेश में अच्छी नौकरी मिलने के एजेंट के झांसे के कारण वहां जाकर फंस गए। महिला एक बेटे को तो वापस स्वदेश लाने में सफल रही लेकिन दूसरे बेटे को वापस लाने के लिए वह सरकार से मदद मांग रही है।





Thiru Manithurai is being rendered all help & guidance by our Embassy @IndiainThailand to facilitate his exit from Thailand. We are also keeping his family in Tiruppur updated of the situation. https://t.co/MOJr396kB7