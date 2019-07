किसान मुफ्त ले जा सकते हैं उपजाऊ मिट्टी

कोयम्बत्तूर. जिले के अधिकांश तालाब व झीलें सूखने के कगार पर है और जगह-जगह पैंदा दिखाई देने लगा है। वक्त तालाबों को गहरा करने और यहां की उपजाऊ मिट्टी Farmers may get के उपयोग का है। जिला कलक्टर राजामणि ने किसानों व कुम्हारों से तालाबों से मुफ्ट मिट्टी free of cost ले जाने का आह्वान किया है।हालांकि इसके लिए नियम -कायदों के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार अनुमति लेनी होगी। ( Tamil Nadu ) एक एकड़ नम भूमि वाले किसान 75 घन मीटर व सामान्य भूमि वाले किसान 90 घन मीटर मिट्टी ले जा सकते हैं।इसी तरह कुम्हार 6 0 घन मीटर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए 30 घन मीटर मिट्टी ली जा सकती है। Coimbatore इस मिट्टी को खेतों में डालने से उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अच्छी फसल होगी व किसानों को लाभ होगा। साथ ही तालाब व झीलों की सफाईव खुदाई भी मुफ्त हो जाएगी।तालाबों में ज्यादा पानी जना होगा तो कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। पशुओं को पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी।तालाबों से मिट्टी ले जाने वालों पर नजर रखी जाएगी। ( Tamil Nadu ) उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी प्रशासन ने किसानों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी ले जाने की छूट दी थी पर बाद में शिकायतें मिली की किसानों के नाम पर मिट्टी ले जा कर बेची जा रही है। जांच में साबित होने पर अन्नूर तालाब से मिट्टी ले जाने पर रोक लगा दी गईथी। ( Tamil Nadu ) किसानों के नाम से फर्जी स्वीकृति पत्र बना कर मिट्टी बेची गई।