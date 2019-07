किसानों ने नहीं करने दी जमीन की नापी

तिरुपुर. किसानों के विरोध के कारण पावर ग्रिड के अधिकारियों को बुधवार को बैरंग वापस लौटना पड़ा। not allow to enter in farmland हाई-टेंशन लाइन के लिए खेतों में जमीन की नापी करने पहुंचे पावर ग्रिड के अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानो के विरोध के कारण अधिकारी खेतों में प्रवेश नहीं कर पाए। Farmers protest बाद में मौके पर डीएमके और दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता भी काफी संख्या में जुट गए।

मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की टीम हाई टेंशन लाइन का टॉवर लगाने के लिए जमीन की मापी करने कंगेयाम के tiripur पास पोन्नानीपालयम पहुंची थी लेकिन किसानों के विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। Coimbatore किसानों का कहना था कि हाई-टेंशन तारों को जमीन के किनारे भूमिगत under ground cable बिछाया जाना चाहिए। वे खेतों के बीच से तार ले जाने और टॉवर लगाने का विरोध जारी रखेंगे। ( tamil nadu ) मौके पर पहुंची डीएमके उपमहासचिव सुब्बलु लक्ष्मी जगदीश ने कहा कि इस तरह हाई टेंशन टॉवर से किसानों की आजीविका प्रभावित और खेतों से दूर रखने की मांग को लेकर पार्टी की जल्द ही मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करेगी।