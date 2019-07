जानिए...आखिर वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान ब्रावो ने क्यों सीखा सैनिटरी पैड बनाना?

Why Bravo learn making sanitary pad from Padman in Coimbatore ब्रावो बुधवार को पैडमैन के नाम से चर्चित अरुणाचम मुरुगनांथम से मुलाकात करने पहुंचे। करीब ढाई घंटे की मुलाकात के दौरान ब्रावो ने अरुणाचलम से उनके कम लागत वाली मशीन से सैनिटरी पैड बनाना सीखा। इस दौरान ब्रावो ने दो पैड भी बनाए।