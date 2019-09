इडली वाली दादी अम्मा को मिला गैस चूल्हा, अब मिलेगा मकान भी

कोयम्बत्तूर. पिछले 30 साल से लकड़ी से जलने वाले मिट्टी के चूल्हे Chulha पर खाना बनाने वाली कमलाताल Kamalathal के लिए बुधवार को दिन खुशियां लेकर आया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई इडली वाली दादी idli wali dadi के नाम से मशहूर कमलाताल को तीन सरकारी कंपनियों ने रसोई गैस कनेक्शन के साथ ही गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराया। कमलाताल अभी तक मिट्टी वाले लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाती थी। जिला प्रशासन ने कमला दादी को सरकारी योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है।

Salute the spirit and commitment of Kamalathal. Glad to having helped her through local OMC officers in getting LPG connection.



Society must empower such hard working people who defy all odds. https://t.co/ZBCsnPqdpA — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 11, 2019

Kamala Paatti selling Idlis cooked using firewood for over 30 years has been provided with an #HPGas commercial installation with proper Burner & Piping alongwith a Wet Grinder which will help her expand business & will ease her life with the convenience of cooking Idlis on LPG. pic.twitter.com/5ajWfReEdZ — Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) September 11, 2019

गौरतलब है कि इडली वाली दादी के नाम से मशहूर 80 वर्षीया कमलाताल सिर्फ एक रुपए One rupee idli में इडली में बेचने के कारण इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ( Tamil Nadu ) कमला दादी कोयम्बत्तूर Coimbatore शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर पेरुर के पास वेलयमपालयम गांव में रहती हैं। कमलाताल अभी भी सिर्फ एक रुपए में एक इडली बेचती हैं। इडली के साथ ही कमला दादी ग्राहकों को गर्म सांबर और मसालेदार चटनी देती हैं और वह भी बिल्कुल घर जैसा स्वादिष्ट व पौष्टिक। कमला प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करती हैं। कमला दादी की दुकान पर ग्राहकों को इडली सौगान या केले के पत्ते पर परोसी जाती है। प्लास्टिक Single use plastic का उपयोग नहीं करने के कारण पार्सल लेने वालों को सांबर Sambar सिर्फ बर्तन लाने पर ही दिया जाता है।

कमलाताल ने 30 बरस पहले जब घर से दुकान शुरू की थी तब 50 पैसे में एक इडली बेचती थीं। करीब 10 साल पहले उन्होंने इसकी कीमत बढ़ाकर एक रुपए कर दी। कमलाताल के ग्राहकों में अधिकांश दिहाड़ी मजदूर और स्कूली बच्चे हैं।

सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाने और उद्योगपति आनंद महिंद्रा की रसोई गैस चूल्हा देने की पेशकश के बाद बुधवार को तीन सरकारी तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल Indian Oil corporation, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम Hindustan Petroleum Corporation और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी कमलाताल के घर पहुंचे और गैस कनेक्शन के दस्तावेज, सिलेंडर और गैस चूल्हा सौंपा। कुछ अन्य कंपनियों व उद्यमियों ने भी मदद के लिए कमलाताल से संपर्क साधा है। कमलाताल ने कहा कि वे सहयोग के प्रस्तावों से अभिभूत हैं।

आनंद महिंद्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए भारत गैस कोयम्बत्तूर के गैर वेरिफाइड हैंडल से कहा गया कि कंपनी की ओर से कमलाताल को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। कंपनी की इस पहल की सराहना करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि कमालाताल को स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए धन्यवाद। आनंद ने फिर दुहराया कि उन्हें कमलाताल के एलपीजी कनेक्शन और गैस उपयोग का खर्च वहन करने में खुशी होगी।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के वेरिफाइड हैंडल इसे दिए गए जवाब में कहा गया कि कमलाताल पहले से की कंपनी के घरेलू रसोई गैस का उपयोग करती हैं। बुधवार को कंपनी ने उनसे संपर्क कर उन्हें वाणिज्यिक रसोई गैस कनेक्शन देने के साथ ही बड़े पैमाने पर भोजन पकाने के लिए पाइपिंग आदि उपलब्ध कराया।

कलक्टर ने किया सम्मानित

उधर, कलक्टर के. राजामणि तक कमला दादी की चर्चा पहुंची तो उन्होंने ने भी इडली वाली दादी से मिलने की इच्छा जताई। मंगलवार शाम कमला दादी से अपने कार्यालय में मुलाकात की और उनके काम और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर कलक्टर ने कमला दादी को सम्मानित भी किया। कलक्टर ने कमला दादी को इडली बनाने में उपयोग होने वाले कपड़ा भी दिया। कमलाताल ने कलक्टर को बताया कि उनके मकान की स्थिति अच्छी नहीं है, जहां परिवार के साथ रहने के साथ वे दुकान चलाती हैं। कमला की व्यथा सुनने के बाद कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमलााल के लिए मकान निर्माण को मंजूरी दे दी।





This is superb. Thank you Bharat Gas Coimbatore for giving this gift of health to Kamalathal.

As I have already stated, I am happy to support her continuing costs of using LPG...And thank you @dpradhanbjp for your concern and thoughtfulness https://t.co/tpHEDxA0R3 — anand mahindra (@anandmahindra) September 11, 2019

आनंद महिंद्रा ने जताई थी निवेश की इच्छा

मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इडली वाली दादी अम्मा के बारे में जानकार इतने अभिभूत हुए कि वे उनके इडली कारोबार में निवेश करना चाहते हैं। आनंद महिंद्रा ने मंगलवार शाम खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया पर जब आनंद महिंद्रा ने कमला दादी के बारे में पढ़ा तो वे काफी अभिभूत हुए। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि 'उन विनम्र कहानियों में से एक जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं यदि आप जो कुछ भी करते हैं वह कमलाताल जैसे लोगों के काम के रूप में प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि वे अभी भी लकड़ी से जलने वाले चूल्हे का उपयोग करती हैं। अगर कोई उन्हें जानता है तो मैं उनके व्यवसाय में निवेश करके खुश होऊंगा और उन्हें एक रसोई गैस (एलपीजी) से जलने वाला चूल्हा भी खरीद कर दूंगा।Ó सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा पहले भी ऐसे कई लोगों की मदद कर चुके हैं। एक यूजर ने आनंंद महिंद्रा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि एलपीजी चूल्हा देना या एलपीजी कनेक्शन देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से लगातार एलपीजी गैस मुहैया कराना ज्यादा मददगार होगा। यूजर के ट्विट का जवाब देते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि मुझे उनके पास लगातार एलपीजी गैस पहुंचाने में खुशी होगी।