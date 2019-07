श्रमिक की पत्नी को 10 लाख की सहायता

Rs.10 lakh solatium given to wife of worker who was asphyxiated to death शहर के बाहरी इलाके केरानाथन में पिछले दिनों सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से मृत श्रमिक राजप्पन की पत्नी को मंगलवार को 10 लाख की सहायता राशि का चेक दिया गया।