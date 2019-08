सरवनमपट्टी होगा शहर का पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब

कोयम्बत्तूर. Coimbatore स्थानीय खाद्य पदार्थ लोगों को काफी लुभाते हैं। चटकारे वाले व्यंजन पसंद होने के बावजूद लोग स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर संशय के कारण सड़क किनारे छोटे-छोटे दुकानों पर मिलने वाले इन चीजों का रसास्वादन करने से कतराते हैं। लेकिन, जल्द ही लोगों को ऐसी दुकानों पर भी स्वास्थ्यकर और गुणवत्तापूर्ण clean street food hub भोजन मिलेगा। इसके लिए चुनिंदा इलाकों में जहां ऐसी खाद्य सामग्री बेचने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जल्द ही सरवनमपट्टी इलाके को शहर का पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब Saravanampatti will be kovai first घोषित किया जाएगा।

दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएस एसएआई) FSSAI ने कुछ समय पहले clean street food hub स्ट्रीट फूड हब योजना शुरू की है। इसके तहत एक इलाके विशेष को चिह्नित कर वहां खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदारों को स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें बेहतर तरीके से सामग्री तैयार करने के बारे में भी बताया जाएगा। एफएसएसएआई के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के १५ जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। कोयम्बत्तूर शहर में इस योजना के तहत पहले चरण में सरवनमपट्टी को चुना गया है। इस इलाके में अभी तक १०५ से ज्यादा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को इस अभियान में जोड़ा गया है।

इस परियोजना के तहत स्ट्रीट फूड दुकानदारों को स्टॉल को अंदर स्वच्छता सुनिश्चित करने, खाना बनाने के लिए साफ पानी और नए तेल का उपयोग करने, कच्चे माल के भंडारण, कीट नियंत्रण, कर्मचारियों के बीच स्वच्छता और कचरे के निस्तारण के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि सरवनमपट्टी इलाके में काफी संख्या में आईटी पेशेवरों के अलावा भवन निर्माण और दूसरे कार्यों से जुड़े श्रमिकों के साथ ही विद्यार्थी भी रहते हैं। ये लोग खाने और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए आसपास के भोजनालयों पर निर्भर रहते हैं। क्लीन स्ट्रीट फूड योजना के तहत कर्मचारियों को खाद्य फूड स्टॉल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टॉल के कर्मचारियों को नाखून काटने, सिर पर टोपी पहनने, खाना परोसने के दौरान सफाई आदि के बारे में बताया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक परियोजना को लागू करने से पहले रेहडिय़ों, स्ट्रीट फूड स्टॉल और मोबाइल भोजनालयों की स्थिति जानने के लिए सर्वे किया जाएगा। इन दुकानदरों को एफएसएसएआई के साथ पंजीकृत होने और मानकों का पालन करने के लिए भी कहा जाएगा। इलाके को clean street food hub स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब घोषित करने से पहले दो चरणों में सर्वे कर सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दुकानों पर तय मानकों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, सरवनमपट्टी की एक गली में करीब50 दुकानों का समूह फूड स्ट्रीट की की तरह काम कर रहा है, जहां भारतीय, चाइनीज, बर्मीज, अरबी और परंपरागत खाद्य पदार्थ मिलते हैं। यह खाऊ गली स्थानीय लोगों Coimbatore में काफी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत यहां के फूड स्टॉलों को भी शामिल किया जाएगा। सरवनमपट्टी में सफल होने के बाद इस योजना को शहर के दूसरे इलाकों में भी लागू किया जाएगा।