Watch Video: यह क्या हुआ.. कैसे महिला बन गई शेर... वायरल हुआ वीडियो

कोयंबतूर. निकटवर्ती राज्य केरल में एक महिला के बाघ बनने का वीडियो खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई अचरज कर रहा है। कौतुहल से भरे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखा दांतों तले अंगुली दबा रहा है।

देखें वीडियो

Going viral in Kerala — a woman dancing the Puli Kali at the Onam celebrations (normally a male preserve as you see at the start) has captured the hearts of many Malayalees! pic.twitter.com/IBdCkREQ1s