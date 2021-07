1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे भारत के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का मंगलवार को 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पूर्व साथियों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कीर्ति आजाद 1983 विश्व कप में उनकी टीम के साथी थे। यशपाल शर्मा के निधन पर कीर्ति आजाद ने कहा,'हमारी टीम टूट गई है। हमने अपनी टीम की रीढ़ खो दी है। वह मध्य-क्रम की रीढ़ थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे। वह बहुत अनुशासित थे। उनके पास न तो कोई बड़ा वाइस था और न ही एक छोटा वाइस। वह हम सभी में सबसे फिट थे। फिटनेस को लेकर वह सचेत थे। नियमित रूप से व्यायाम करते थे। विश्वास करना मुश्किल है कि वह अब नहीं है।

सदमे की स्थिति में

1983 विश्व कप टीम के एक और साथी ऑलराउंडर मदन लाल इस दुखद खबर को सुनकर सदमे की स्थिति में हैं। मदन लाल ने कहा,'मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज बलविंदर संधू को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। संधू ने कहा,'बिल्कुल चौंकाने वाली खबर। कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में उनका निधन हो जाएगा। हम 25 जून को (एक किताब के विमोचन के समय) मिले थे। वह बिल्कुल ठीक और फिट लग रहे थे और अपनी दो बेटियों की उपलब्धियों को साझा करने में खुश थे। वह अधिक चिंतित थे मेरे स्वास्थ्य के बारे में, मुझे वजन कम करने के लिए कहा था।'

Shocked and deeply pained by the demise of Yashpal Sharma ji. Have fond memories of watching him bat during the 1983 World Cup. His contribution to Indian cricket shall always be remembered.



My sincere condolences to the entire Sharma family. pic.twitter.com/WBQ6ng2x8I