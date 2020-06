27 साल पहले Shane Warne ने फेंकी थी Ball of the Century, देखें Video

नई दिल्ली : विश्व क्रिकेट के महानतम लेग स्पिनर में से एक ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न (Shane Warne) ने 27 साल पहले आज ही के दिन 4 जून को एक ऐसी गेंद डाली थी, जिसने न सिर्फ क्रिकेट दिग्गजों समेत पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया था, बल्कि इसके बाद कलाइयों के जादूगर शेन वॉर्न की जिंदगी भी बदल गई थी। इस बात को खुद वॉर्न भी स्वीकार करते हैं। बात 1993 में खेली गई एशेज सीरीज की है। इस सीरीज के एक टेस्ट मैच में वॉर्न ने वह करिश्माई गेंद डाली थी, जिसे क्रिकेट पंडित 'शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ गेंद' (Ball of the Century) मानते हैं। आईसीसी (ICC) ने वॉर्न की इस गेंद का वीडियो ट्वीट कर इसे याद किया है।

We're never getting over this, Warney 🤩pic.twitter.com/JXEAU9KGhR